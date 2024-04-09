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В МИД заявили, что НАТО стоит включить инстинкт самосохранения

Дипломат Полищук: НАТО следует включить инстинкт самосохранения

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Руководитель второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Алексей Полищук заявил, что Москва рассчитывает на то, что у НАТО сработает инстинкт самосохранения в вопросе отправки войск на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, в случае появления войск НАТО на Украине многократно возрастает риск прямого вооруженного противостояния между Североатлантическим альянсом и Россией. Полищук подчеркнул, что Москва не желает такого развития событий. Россия надеется, что на Западе в итоге возьмут верх здравомыслие и инстинкт самосохранения.

Дипломат отметил, что, несмотря на попытки некоторых членов НАТО использовать блок в качестве инструмента для конфронтации с Москвой, его руководство, судя по заявлениям, понимает потенциальные угрозы вовлечения Североатлантического альянса в конфликт на Украине и поэтому на данном этапе старается сохранять дистанцию.

До этого украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что оружие Киеву важнее членства в НАТО.

Ранее в США рассказали о присутствии польских войск на Украине.

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