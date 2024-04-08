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Вучич раскрыл смысл своего недавнего предупреждения

Президент Вучич предупредил о тяжелых вызовах перед Сербией

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Johanna Geron/Reuters

Президент Сербии Александар Вучич раскрыл смысл сделанного им предупреждения, что его страна «стоит перед самыми тяжелыми до сих пор вызовами». Он сделал это на чрезвычайном заседании правительства.

Речь идет о предстоящем в апреле принятии резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о геноциде в Сребренице и ожидаемом в мае приеме частично признанной республики Косово в Совет Европы.

По словам главы государства, это может привести к ликвидации Республики Сербской и требованию от Сербии выплаты репараций. Он призвал руководство Сербии противодействовать этим угрозам, сформировав «координационные группы». Сам Вучич собирается отправиться в Нью-Йорк, чтобы пролоббировать голосование против резолюции о геноциде. До этого он планирует провести «стратегические переговоры» с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В конце марта Вучич предупредил, что в ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам.

Тогда же комитет ПАСЕ (Парламентской Ассамблеи Совета Европы) по вопросам политики и демократии одобрил вступление Косово в Совет Европы.

Ранее Вучич заявил, что Запад усилит давление на Сербию, что может привести к усложнению отношений Белграда и Москвы.

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