Вучич раскрыл смысл своего недавнего предупреждения

Президент Сербии Александар Вучич раскрыл смысл сделанного им предупреждения, что его страна «стоит перед самыми тяжелыми до сих пор вызовами». Он сделал это на чрезвычайном заседании правительства.

Речь идет о предстоящем в апреле принятии резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о геноциде в Сребренице и ожидаемом в мае приеме частично признанной республики Косово в Совет Европы.

По словам главы государства, это может привести к ликвидации Республики Сербской и требованию от Сербии выплаты репараций. Он призвал руководство Сербии противодействовать этим угрозам, сформировав «координационные группы». Сам Вучич собирается отправиться в Нью-Йорк, чтобы пролоббировать голосование против резолюции о геноциде. До этого он планирует провести «стратегические переговоры» с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В конце марта Вучич предупредил, что в ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам.

Тогда же комитет ПАСЕ (Парламентской Ассамблеи Совета Европы) по вопросам политики и демократии одобрил вступление Косово в Совет Европы.

Ранее Вучич заявил, что Запад усилит давление на Сербию, что может привести к усложнению отношений Белграда и Москвы.