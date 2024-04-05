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На Украине предложили сажать в тюрьму за отказ от прохождения медосмотра при мобилизации

Кабмин Украины предложил лишать свободы за отказ от прохождения медосмотра в ТЦК

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РИА Новости

Правительство Украины предложило наказывать лишением свободы за отказ от прохождения медицинского осмотра в Территориальных центрах комплектования (аналог военкомата). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Предложение содержится в виде дополнения к закону об ужесточении мобилизации, в случае принятия соответствующие изменения будут внесены в Уголовный кодекс Украины.

Согласно документу, за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации (в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра) будет предусматриваться наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Решение по этому вопросу примет Верховная рада, рассмотрение вопроса назначено на следующую неделю.

5 апреля депутат Рады Ярослав Железняк назвал дату рассмотрения закона о мобилизации на Украине.

4 апреля на Украине «ограниченно годных» обязали пройти военно-врачебную медкомиссию. Сделать это необходимо до 4 февраля 2025 года.

Ранее военный эксперт не исключил массовый призыв инвалидов в ряды ВСУ.

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