На Украине предложили сажать в тюрьму за отказ от прохождения медосмотра при мобилизации

Правительство Украины предложило наказывать лишением свободы за отказ от прохождения медицинского осмотра в Территориальных центрах комплектования (аналог военкомата). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Предложение содержится в виде дополнения к закону об ужесточении мобилизации, в случае принятия соответствующие изменения будут внесены в Уголовный кодекс Украины.

Согласно документу, за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации (в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра) будет предусматриваться наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Решение по этому вопросу примет Верховная рада, рассмотрение вопроса назначено на следующую неделю.

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