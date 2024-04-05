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Пашинян оценил консультации с фон дер Ляйен и Блинкеном

Пашинян назвал отличными консультации с коллегами из США и ЕС

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Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «отличными» прошедшие 5 апреля в Брюсселе консультации с представителями Евросоюза и США. Об этом сообщает РИА Новости.

Пашинян подчеркнул, что провел отличные консультации по расширению сотрудничества для укрепления экономической, гуманитарной и демократической устойчивости Армении.

До этого стало известно, что Ереван продолжит тесное сотрудничество с американским агентством по международному развитию (USAID).

В частности, USAID пообещала поддержку в «эффективном осуществлении проводимых в Армении демократических реформ и институциональных преобразований» и содействие программам правительства Армении «на благо укрепления и развития демократии».

4 апреля в Ереване потребовали от ОДКБ признать «оккупацию» Азербайджаном территорий Армении.

3 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Армении предают свой народ ради бонусов от США и Евросоюза.

Ранее в Армении пояснили, что улучшение отношений с Западом не направлено против России.

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