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Премьер Польши отверг возможность отправки войск на Украину

Туск: Польша не предвидит своего прямого вмешательства в украинский конфликт

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Efrem Lukatsky/AP

Варшава не рассматривает вариант развития событий, при котором польские войска примут непосредственное участие в украинском конфликте. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, которого процитировало местное новостное агентство PAP.

Глава правительства 4 апреля провел пресс-конференцию в городе Гливице. Во время мероприятия он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных солдат на Украину.

«На данный момент я могу повторить то, что сказал Макрону, что говорил другим лидерам <...>. Польша не предвидит [своего] непосредственного участия в конфликте на территории Украины», — сказал Туск.

4 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что при определенных условиях украинский конфликт может выйти за текущие географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб. По словам дипломата, это произойдет, если хотя бы одна из стран — членов НАТО позволит себе поддаться авантюризму и отправить войска в зону боевых действий.

Ранее в Финляндии прокомментировали идею отправки западных войск на Украину.

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