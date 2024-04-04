Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Верховный лидер Ирана опубликовал сообщение на иврите

Верховный лидер Ирана Хаменеи пригрозил Израилю на иврите

close
100%
Supreme Leader/WANA/Reuters

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи опубликовал пост на иврите в социальной сети X, где пригрозил Израилю после нападения на иранское консульство в Сирии.

«С Божьей помощью мы заставим сионистов раскаяться в преступлении против иранского консульства в Дамаске», — гласило сообщение.

В США выразили обеспокоенность возможными атаками на свои собственные силы после удара по консульству Ирана. Во вторник Хаменеи заявил, что Иран заставит Израиль пожалеть о нападении на консульство.

В понедельник вечером министерство обороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства также находилась резиденция посла Ирана в Сирии, который не пострадал. Здание консульства было полностью разрушено в результате ракетного удара.

По информации Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), в результате израильского удара не удалось выжить семи офицерам, среди них были два высокопоставленных генерала-советника.

Иранский МИД заявил, что «оставляет за собой право» ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске и определить способ «наказания агрессора».

В ЦРУ также предупредили Израиль, что в течение ближайших 48 часов Иран планирует провести ответный удар по Израилю после авиаудара израильских военных по иранскому консульству в Сирии. В ЦРУ отметили, что послезавтра — последняя пятница Рамадана.

По данным издания Voxnews, Тегеран готовится к применению сотен беспилотных аппаратов и ракет. В то же время войска Израиля находятся в состоянии боевой готовности, сейчас в регионе наблюдаются проблемы с GPS-сигналом.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами