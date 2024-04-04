Верховный лидер Ирана опубликовал сообщение на иврите

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи опубликовал пост на иврите в социальной сети X, где пригрозил Израилю после нападения на иранское консульство в Сирии.

«С Божьей помощью мы заставим сионистов раскаяться в преступлении против иранского консульства в Дамаске», — гласило сообщение.

В США выразили обеспокоенность возможными атаками на свои собственные силы после удара по консульству Ирана. Во вторник Хаменеи заявил, что Иран заставит Израиль пожалеть о нападении на консульство.

В понедельник вечером министерство обороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства также находилась резиденция посла Ирана в Сирии, который не пострадал. Здание консульства было полностью разрушено в результате ракетного удара.

По информации Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), в результате израильского удара не удалось выжить семи офицерам, среди них были два высокопоставленных генерала-советника.

Иранский МИД заявил, что «оставляет за собой право» ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске и определить способ «наказания агрессора».

В ЦРУ также предупредили Израиль, что в течение ближайших 48 часов Иран планирует провести ответный удар по Израилю после авиаудара израильских военных по иранскому консульству в Сирии. В ЦРУ отметили, что послезавтра — последняя пятница Рамадана.

По данным издания Voxnews, Тегеран готовится к применению сотен беспилотных аппаратов и ракет. В то же время войска Израиля находятся в состоянии боевой готовности, сейчас в регионе наблюдаются проблемы с GPS-сигналом.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.