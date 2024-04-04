Россия откажется от приглашения на конференцию по Украине

Российская Федерация не будет принимать участие в конференции по урегулированию на Украине, которую пытается организовать Швейцария. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе посольства Россия в Берне.

Там заявили, что РФ не получала приглашение на эту конференцию. Российская сторона откажется от такого приглашения, если оно поступит.

«Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет, так как навязываемый формат «мирной конференции» изначально является для нас неприемлемым», — сказали в российской дипмиссии.

Там также подчеркнули, что в связи с занятой официальным Берном откровенно недружественной позицией РФ не рассматривает Швейцарию в качестве потенциального посредника.

До этого глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис допустил перенос конференции по вопросу украинского конфликта, которую изначально власти страны планировали провести в первой половине 2024 года.

По его словам, Берн с начала 2024 года занимается интенсивной дипломатической работой по организации конференции. Министр подчеркнул необходимость «послушать и понять» позиции касательно украинского кризиса.

Ранее в МИД России заявили о бессмысленности конференций по «мирной формуле» Зеленского.