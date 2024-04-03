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Источник РИА Новости заявил, что США не предупреждали РФ о теракте в «Крокусе»

РИА Новости: США не информировали РФ о готовящемся теракте в «Крокусе»

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Сергей Булкин/news.ru/Global Look Press

Данные о том, что Соединенные Штаты якобы предупреждали Россию о готовящемся теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», не соответствуют действительности, пишут РИА Новости. Об этом изданию рассказал источник в некоем компетентном ведомстве.

«Как уже сообщалось ранее, США, действительно, информировали Россию о террористической угрозе. Однако, данная информация носила общий характер и содержала лишь предупреждения о возможности совершения терактов в местах массового скопления граждан», — объяснил журналистам источник.

Информацию о том, что Штаты якобы предупреждали РФ конкретно о готовящемся теракте в «Крокусе», распространили ряд американских изданий, включая Washington Post.

Собеседники WP утверждают, что Вашингтон передал Москве информацию о готовящемся нападении на «Крокус» за день до публикации посольством США в РФ официального сообщения о возможной угрозе теракта в столице. В свою очередь глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что данные, которыми поделились США, были «слишком общими».

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о предупреждении США за 2 недели до теракта.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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