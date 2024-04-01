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Украине предрекли новые удары по военной и энергетической инфраструктуре

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что российские удары по Украине продолжатся

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Станислав Красильников/РИА Новости

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия продолжит наносить удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом он рассказал на своем канале в YouTube.

«Ночь на 31 марта ничем не лучше, даже еще хуже, чем предыдущие ночи. <…> Первое апреля – также тяжелая, трагическая и драматическая ночь для Украины. А второе апреля будет еще хуже, чем предыдущие ночи», — сказал Соскин, призвав готовиться к ухудшению ситуации.

С его точки зрения, ВС РФ будут наносить удары по энергетической инфраструктуре или другим крупным объектам. Соскин напомнил, что ряд городов, среди которых Одесса, Николаев, Харьков и Киев «утрачивают электричество, потому что все уничтожается, причем уничтожается на корню, остается только разрушенная площадка».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили о неспособности Украины предотвратить потерю территорий.

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