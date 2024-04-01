В Армении заявили о проблемах в отношениях с Россией

Разрыв дипломатических отношений Армении и России маловероятен, однако существующие проблемы невозможно скрыть. Об этом заявил глава армянского МИДа Арарат Мирзоян в интервью аргентинскому каналу Todos Noticias.

Министр в ходе визита в Аргентину ответил на вопрос о возможном разрыве отношений Еревана с Москвой. Он не стал напрямую говорить об этом, напомнив о связях в сфере торговли и безопасности.

По словам Мирзояна, сегодня Россия и Армения не говорят на одном языке, у стран «разные мысли».

Также он добавил, что армянская сторона рассчитывает на выполнение Москвой обязательств по поддержанию безопасности и территориальной целостности.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в отношениях Армении и России не внушает оптимизма из-за позиции Еревана. По мнению Лаврова, этот курс проявляется в «шельмовании» российских военных, которые несут службу на 102-й военной базе в Гюмри, пограничников, а также Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в целом.

Ранее эксперт дал прогноз по отношениям России и Армении.