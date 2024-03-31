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В МИД РФ раскрыли подробности о передаче Украине ноты по антитеррору

МИД: Россия передала Украине требования по антитеррору через Белоруссию

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва воспользовалась налаженным каналом через Минск, чтобы передать Киеву ноту с требованиями по антитеррористической деятельности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел РФ.

«На днях Россия передала соответствующую ноту киевской стороне по налаженному каналу через Минск», — рассказали в ведомстве.

31 марта МИД РФ заявил, что следователи обнаружили украинский след в ряде терактов. Речь идет о нескольких атаках, произошедших на российской территории за последнее время.

В том числе это касается нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» и подрывов Крымского моста. Более того, украинские след прослеживается в нападениях на писателя Захара Прилепина и журналистку Дарью Дугину.

При этом в ведомстве подчеркнули, что в соответствии с международной конвенцией о борьбе с терроризмом Москва потребовала от Киева возместить причиненный ущерб и выдать всех причастных к соответствующим атакам. В частности, российская сторона рассчитывает на арест главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка.

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что российские спецслужбы поименно знают организаторов терактов на территории страны.

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