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Экс-премьер Украины заявил, что Зеленский скоро станет «никем»

Азаров: Зеленский на фоне отмены выборов на Украине совсем скоро станет никем

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отменил проведение выборов главы государства в связи с опасением их проиграть, а так как конституцией Украины не предусматривается никаких продлений сроков его полномочий, то совсем скоро он «станет никем». На это в своем Telegram-канале обратил внимание бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Азаров подчеркнул, что Украина перестала при Зеленском быть демократической страной.

«Конституция Украины не предусматривает продлений сроков полномочий. А раз конституция не предусматривает, то Зеленский совсем скоро станет никем», — написал он.

Азаров уверен, что нынешняя ситуация стала логическим результатом «всяческого вытравливания в течение последних десяти лет из политического поля Украины всех, у кого есть хоть какое-то понимание того, какой она должна быть». По его мнению, президент Украины должен быть порядочным человеком, который хотел бы сделать жизнь своих граждан лучше.

«Это, надеюсь, все без исключения украинцы поняли, совершенно не о Зеленском», — резюмировал бывший премьер страны.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский фактически не является легитимным президентом в стране.

Ранее Рогов заявлял, что Зеленский скоро окончательно потеряет поддержку элит и общества.

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