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Слуцкий предупредил Зеленского о неуместности торга за российские территории

Депутат Слуцкий: слова Зеленского о переговорах предполагают торг за территории

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Petrov Sergey/Global Look Press

Торг с Украиной за ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области неуместен, переговоры могут быть только с учетом сложившихся территориальных реалий. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Его заявление буквально предполагает торг за русский Донбасс, Херсонщину и Запорожье. Торг не уместный. Эти регионы стали российскими по воле людей, и их возврат в состав Украины невозможен ни переговорным, ни военным путем! Переговоры теперь могут быть только с учетом сложившихся территориальных реалий при серьезном разговоре об условиях гарантий коллективной безопасности», — написал политик.

До этого Зеленский допустил переговоры с Россией без возврата Киева к границам 1991 года.

Украинские власти ранее не раз высказывались о намерении вернуть все территории, которые заняла РФ. В 2014 году Россия присоединила Крым, а осенью 2022 года в состав страны вошли ЛДНР, Запорожская и Херсонская области.

Кроме того, постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что Зеленский, отменив выборы, перестанет быть легитимным президентом, а России не с кем будет проводить гипотетические мирные переговоры. Он назвал цель Москвы по демилитаризации Украины выполненной, так как ВСУ давно «выживают» не за счет собственных вооружений, а за счет арсенала НАТО.

Ранее в Кремле оценили слова Зеленского про переговоры.

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