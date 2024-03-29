Специалист по международным отношениям, старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений Джонса Хопкинса, профессор Майкл Бреннер в интервью Asia Times заявил, что США и страны Запада совершили ошибку, попытавшись с помощью Украины сломить Россию.

«Это была фундаментальная геостратегическая ошибка, имевшая разрушительные последствия», — сказал он.

Эксперт полагает, что Вашингтон втянул своих союзников в кампанию против Москвы, которую США считает главной помехой на пути к глобальной гегемонии. При этом он уверен, что Запад бесславно проиграл по всем пунктам.

Хопкинс добавил, что нынешнее положение дел обнажает неспособность США иметь решающий голос в глобальных вопросах экономики и безопасности.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что его страна проиграет в конфликте, если не получит помощь от США.

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