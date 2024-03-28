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Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины

Зеленский назначил Олега Иващенко новым главой Службы внешней разведки Украины

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Efrem Lukatsky/AP

Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Новым руководителем Службы внешней разведки Украины я назначил боевого генерала Олега Иващенко. Он человек профессиональный, прекрасно понимающий разведывательную деятельность и основную нашу государственную цель сейчас», — сказано в сообщении Зеленского.

Глава Украины подчеркнул, что разведка страны должна работать повсюду в мире, где есть ее интересы. По его словам, в условиях боевых действий есть вещи совершенно непубличные, которые служба должна обеспечивать оперативно и качественно.

Про Олега Иващенко известно, что он с 2017 года занимал пост заместителя руководителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

26 марта Зеленский уволил секретаря Совета по национальной безопасности Украины Данилова с должности. Он возглавлял СНБО Украины с 3 октября 2019 года. До перехода в СНБО он работал главой Луганска (1994-1997) и председателем Луганской областной администрации (2005), а также депутатом Рады V созыва (2006-2007).

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что Данилов станет послом в Норвегии.

Ранее писатель-фантаст возглавил пресс-службу минобороны Украины.

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