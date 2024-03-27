Россия запросила 28 марта заседание по агрессии НАТО против Югославии

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что постоянное представительство РФ вновь запросило заседание Совета Безопасности всемирной организации по агрессии НАТО против Югославии, оно должно пройти 28 марта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы вновь запросили заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии», — написал он.

По его словам, сдаваться — не стиль российской дипломатии.

«И после суток яростного сопротивления наших оппонентов добились того, что японское председательство его все-таки назначило на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по московскому времени. — «Газета.Ru») 28 марта», — написал он.

По его словам, страны Запада будут оспаривать проведение заседания путем «голосования и процедурно мухлевать».

Накануне Полянский также заявлял, что Россия ожидает от председателя Совета Безопасности ООН, которым в этом месяце является Япония, проведения нового заседания по годовщине бомбардировок Югославии. 25 марта Франция и США сорвали проведение заседания Совбеза, запрошенного Россией, по теме 25-й годовщины бомбардировок Югославии.

Ранее сербский политолог заявил, что сейчас Белград зол на НАТО больше, чем 25 лет назад.