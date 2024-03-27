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Медведчук заявил, что от папы Римского ждут крестового похода против России

Медведчук: Запад ждет от папы Римского нового крестового похода против РФ

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Andrew Medichini/AP

Западные страны негодуют из-за миротворческой позиции папы Римского Франциска и ждут от него вместо призывов к переговорам объявления крестового похода против России. Такое мнение в своей колонке для портала «Смотрим.ру» высказал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По словам Медведчука, понтифику не смогли простить слова о том, что сторонники продолжения украинского конфликта зарабатывают на крови, из-за чего началась кампания по дискредитации папы. При этом на Западе отказываются выяснять причины конфликта и требуют верить не в Бога, а в войну.

«Из этого всего следует, что коллективный Запад ждет от папского престола не миротворчества, а объявления нового крестового похода против России», — считает бывший лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

По мнению Медведчука, современные западные политики повторяют путь Гитлера, который тоже враждовал с Ватиканом. В то же время Россия поддерживает христианские ценности и имеет взвешенную позицию по конфликту.

В заключение украинский политик предостерег Запад от «крестовых походов» против РФ, напомнив, что «ничем хорошим они не заканчивались».

9 марта вышло интервью папы Римского швейцарской медиакомпании RSI. В нем понтифик пришел к выводу, что в условиях конфликта на Украине проигрывающая сторона должна отыскать в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры. Он также произнес фразу «сильнее тот, у кого есть смелость поднять белый флаг».

Слова понтифика раскритиковали на Украине и в ЕС. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что «папа вошел в сад, в который его никто не звал».

Ранее папа Римский в очередной раз призвал РФ и Украину к переговорам.

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