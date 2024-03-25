В Раде назвали законопроект о мобилизации «горячей картошкой»

Депутат Верховной рады Николай Княжицкий заявил, что никто среди руководства Украины не хочет брать ответственность за принятие законопроекта о мобилизации. Об этом сообщает издание Politico.

«Это крайне непопулярно. Если говорить честно, мобилизация — это политическая «горячая картошка», которую никто не хочет держать», — сказал Княжицкий.

По его словам, в армии нужно гораздо большее количество людей, но президент Украины Владимир Зеленский не хочет брать ответственность за мобилизацию и перекладывает ее на правительственные министерства. Они, в свою очередь, «боятся обжечь руки и говорят, что это ответственность парламента, который затем перекладывает ответственность обратно».

Княжицкий отметил, что даже в партии Зеленского «Слуга народа» большинство выступает против законопроекта, утверждая, что он противоречит европейским конвенциям по правам человека.

До этого украинское издание «Лига» со ссылкой на члена оборонного комитета парламента страны Юрия Здебского сообщало, что Верховная Рада готовит к принятию законопроект, который упразднит для граждан категорию «ограниченно годных» к военной службе.

21 марта депутат Рады Разумков назвал законопроект о мобилизации диверсией против Украины. Кроме того, он заявил, что на мобилизацию в бюджете Украины нет денег.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.