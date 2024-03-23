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Боррель отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле»

Боррель осудил теракт в «Крокусе» и призвал объединиться в борьбе с терроризмом

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Mohamed Azakir/Reuters

Международное сообщество должно объединить усилия в борьбе с терроризмом. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, передает РИА Новости.

Днем 23 марта представитель НАТО заявил, что альянс «безоговорочно осуждает» теракт в подмосковном концертном зале.

Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция осуждает теракт в «Крокус Сити Холле».

Один из подозреваемых в теракте заявил на допросе, что убивал людей за деньги — 500 тыс. руб.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» участвовали в задержании террористов под Брянском.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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