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Названы страны, которые «не побоятся» отправить свои войска на Украину

Немецкий политолог Рар: Британия и Франция могут отправить войска на Украину

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Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

Некоторые страны могут официально отправить на Украину свои войска, в первую очередь это Великобритания, Франция и государства Прибалтики, считает немецкий политолог Александр Рар. Причем подобная вероятность делает ситуацию «взрывоопасной», так как у этих стран есть атомное оружие, заявил он в интервью НСН.

Так эксперт прокомментировал слова венгерского премьера Виктора Орбана, заявившего, что западные страны отправят свои войска на Украину через два-три месяца. Первыми на это решатся Британия и Франция – они к такому шагу уже готовы, считает Рар.

«Военные этих стран необязательно будут принимать участие в прямых действиях, но точно помогут украинской армии, — объяснил политолог свое мнение. — При этом англичане, видимо, уже находятся на территории Украины. Думаю, они не побоятся отправить на Украину свой военный персонал и войска».

Решение остается за лидерами названных стран, подчеркнул Рар. НАТО, по его мнению, откажется от открытого участия в военных действиях.

Помимо Франции и Британии, свои войска в зону СВО могут направить Польша и Румыния, полагает эксперт. Подобное решение со стороны стран западной Европы он счел маловероятным. В этой связи Рар напомнил о неоднократном отказе немецкого канцлера Олафа Шольца передавать Киеву ракеты Taurus.

«Теперь тема сходит с повестки дня. В таких взрывоопасных конфликтах решение принимает главнокомандующий страны», — считает политолог.

Напомним, вероятность отправки западных войск на Украину не исключил президент Франции Эммануэль Макрон. Позднее в польском МИДе заявили, что наличие в зоне СВО вооруженных сил стран Запада не является чем-то немыслимым или невозможным. В МИД России на это ответили, что не советуют кому-либо проверять готовность Москвы к адекватному и жесткому ответу.

В НАТО ранее заверили, что готовы к конфликту с Россией.

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