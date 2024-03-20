Еврокомиссия предложила использовать доходы от замороженных активов России

Европейская комиссия утвердила предложение об использовании доходов от российских активов, замороженных в Европейском союзе, для поддержки Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейского комиссара по вопросам евро и социального диалога Валдиса Домбровскиса.

«Еврокомиссия утвердила сегодня подготовленные совместно с верховным представителем ЕС [Жозепом Боррелем] предложения об использовании доходов от активов России», — заявил Домбровскис.

Замглавы Европейской комиссии добавил, что это предложение будет рассмотрено на саммите Европейского союза 21-22 марта, на котором будут обсуждаться меры по поддержке Украины.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что передача Европейским союзом Украине процентов дохода от конфискованных активов Российской Федерации станет прямым бандитизмом и воровством.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.