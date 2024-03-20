В США сравнили Трампа с Ким Чен Ыном

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что кандидат на должность главы государства Дональд Трамп хочет, чтобы американцы относились к нему как к Ким Чен Ыну в КНДР. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Дональд Трамп хочет, чтобы американцы относились к нему так же, как северокорейцы относятся к Ким Чен Ыну. Будьте готовы…» — предупредил Болтон.

Ранее Джо Байден заявил, что Трамп хочет стать диктатором в случае победы на выборах главы государства в ноябре.

Байден упомянул, что экс-глава США недавно принял в своем клубе премьера Венгрии Виктора Орбана, «который говорил, что демократия не работает». Также президент-демократ вспомнил выступление Трампа, на котором республиканец рассказывал о «прекрасном письме» от лидера КНДР Ким Чен Ына.

До этого Болтон заявил в интервью немецкой газете Die Welt, что Трамп всерьез намеревается вывести страну из НАТО в случае своего переизбрания.

Ранее Трамп потребовал абсолютного иммунитета перед выборами в США.