Глава Гагаузии потребовала извинений от президента Молдавии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила в своем Telegram-канале, что требует публичных извинений от президента Молдавии Майи Санду.

По ее словам, оскорбления и обвинения в отношении первых лиц Гагаузии стали неотъемлемым элементом публичных выступлений Майи Санду.

«Сегодня мною был подано предварительное заявление отношении гражданки Санду о защите чести и достоинства. Мы требуем публичных извинений и опровержения», — написала Гуцул (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

По ее словам, цель нападок Санду — поставить под сомнение право гагаузского народа самостоятельно решать свою судьбу.

Накануне Гуцул заявила, что ее юристы занимаются подготовкой иска против Майи Санду о защите чести, достоинства и деловой репутации после обвинений главы государства в том, что она незаконно возглавила автономию и представляет интересы «преступной группы». Она отметила, что выборы в Гагаузии признали законными, а молдавские власти не оспаривали результаты голосования. Гуцул добавила, что представляет интересы местного населения.

Ранее Гуцул заключила договоренности о сотрудничестве с главами нескольких регионов РФ.