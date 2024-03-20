Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Гагаузии потребовала извинений от президента Молдавии

Глава Гагаузии Гуцул потребовала публичных извинений от Санду за оскорбления

close
100%
Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила в своем Telegram-канале, что требует публичных извинений от президента Молдавии Майи Санду.

По ее словам, оскорбления и обвинения в отношении первых лиц Гагаузии стали неотъемлемым элементом публичных выступлений Майи Санду.

«Сегодня мною был подано предварительное заявление отношении гражданки Санду о защите чести и достоинства. Мы требуем публичных извинений и опровержения», — написала Гуцул (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

По ее словам, цель нападок Санду — поставить под сомнение право гагаузского народа самостоятельно решать свою судьбу.

Накануне Гуцул заявила, что ее юристы занимаются подготовкой иска против Майи Санду о защите чести, достоинства и деловой репутации после обвинений главы государства в том, что она незаконно возглавила автономию и представляет интересы «преступной группы». Она отметила, что выборы в Гагаузии признали законными, а молдавские власти не оспаривали результаты голосования. Гуцул добавила, что представляет интересы местного населения.

Ранее Гуцул заключила договоренности о сотрудничестве с главами нескольких регионов РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами