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Памфилова оценила попытки испортить бюллетени

Памфилова назвала жестом отчаяния попытки испортить бюллетени на выборах

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что попытки испортить бюллетени во время голосования на выборах президента РФ являются жестом отчаяния. Она сообщила об этом в эфире телеканала «Россия 1».

«Это, знаете, жест отчаяния, потому что силы их скудны и жалки внутри страны», — сказала она.

Также Памфилова рассказала, что на ресурсы Центральной избирательной комисси РФ (ЦИК) совершили более 12 млн DDoS-атак. Она отметила с начала голосования специалисты заблокировали свыше 420 тыс. атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Председатель ЦИК добавила, что основной удар пришелся именно на портал голосования.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Событие не обошлось без инцидентов: в нескольких регионах России люди залили избирательные урны зеленкой и краской, испортив бюллетени. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала такие действия «элементами терроризма».

Ранее Песков назвал беспрецедентным результат Путина на выборах президента РФ.

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