Путин озвучил главную задачу после выборов

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что главная цель в настоящее время — двигаться вперед. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече с сопредседателями избирательного штаба глава государства отметил, что за последние несколько месяцев была проведена значительная работа. «Но без всякого сомнения основная задача сейчас заключается в том, чтобы не зафиксировать результаты выборов, а, наоборот, на основе этого результата двигаться вперед, выполняя все то, о чем мы говорили в ходе избирательной кампании», — подчеркнул Путин.

Также Владимир Путин планирует в скором времени провести встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба России Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также указал на то, что у Путина нет времени для празднования победы на выборах. Он сразу намерен провести встречи с военными, возможно, уже ближе к утру.

Для главы государства также предстоит напряженный рабочий день.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

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