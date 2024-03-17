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В Пентагоне отреагировали на заявление Нигера о разрыве соглашения с США

Пентагон: США находятся в контакте с Нигером по разрыву военного соглашения

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Depositphotos

США поддерживают с властями Нигера контакт по разрыву двустороннего военного соглашения. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона.

По его словам, американская сторона осведомлена о заявлении, которое в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал Национальный совет по охране родины (CNSP), захвативший власть в Нигере. Это было сделано «после откровенных дискуссий, которые прошли на высоком уровне на текущей неделе в Ниамее по поводу вектора политики CNSP», сказал представитель оборонного ведомства Соединенных Штатов.

«Мы поддерживаем контакты с Советом и будем сообщать обновленную информацию по мере доступности», — добавил он.

Ранее официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана сообщил, что военные страны разорвали военное соглашение с США.

По его словам, правящая военная хунта Нигера отменила военное соглашение с Соединенными Штатами, разрешавшая американским военнослужащим и гражданскому персоналу Пентагона находится на территории страны.

До этого газета The Washington Post написала, что Пентагон не будет проводить совместные учения с военными из Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана на фоне критики со стороны конгресса США.

Ранее в Евросоюзе обеспокоились усилением влияния России в Африке.

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