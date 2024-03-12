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В МИДе сообщили о всплеске спекуляций по расшатыванию России на фоне выборов

Рябков заявил, что в России накануне выборов ищут поводы для расшатывания ситуации

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MFA Russia/Global Look Press

Вокруг предстоящих президентских выборов в России продолжаются попытки спекуляций по расшатыванию внутренней обстановки в стране. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел России Сергей Рябков.

«В последнее время спекуляции разного рода, нацеленные на то, чтобы максимально накалить атмосферу и добиться, если хотите, определенного расшатывания, в том числе в преддверии наших выборов [президента РФ], внутренней обстановки, продолжаются, по сути дела, на ежедневной основе» — заявил Рябков.

Российский дипломат отметил, что оснований для такого рода спекуляций как не было ранее, так нет и сейчас.

До этого сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил, что на выборах президента России общественные наблюдатели будут вести контроль по единым стандартам.

Отмечается, что на заседании представители общественных штабов всех 89 российских субъектов заявили о готовности вести круглосуточный мониторинг выборов президента России.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата.

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Выборы президента России-2024
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