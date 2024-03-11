В Грузии назначили нового советника в вопросах отношений с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил новым советником в вопросах отношений с Россией Георгия Каджаю. Об этом Кобахидзе заявил во время брифинга, пишет ТАСС.

В то же время на заседании объявили, что занимавший пост спецпредставителя премьера по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе стал советником главы правительства.

До этого глава правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия все еще стоит перед риском вовлечения в военный конфликт и открытия «второго фронта» против России.

Тем временем новый премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти республики продолжат следовать политике невведения санкций в отношении России. В то же время он отметил, что Грузия «не используется для обхода санкций».

В начале февраля в МИД России рассказали о стремлении нормализовать отношения с Грузией.

Ранее Грузия раскритиковала Украину за недружественные шаги.