Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грузии назначили нового советника в вопросах отношений с Россией

Премьер Грузии Кобахидзе назначил советником в вопросах отношений с РФ Каджаю

close
100%
Giorgi Kajaia/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил новым советником в вопросах отношений с Россией Георгия Каджаю. Об этом Кобахидзе заявил во время брифинга, пишет ТАСС.

В то же время на заседании объявили, что занимавший пост спецпредставителя премьера по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе стал советником главы правительства.

До этого глава правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия все еще стоит перед риском вовлечения в военный конфликт и открытия «второго фронта» против России.

Тем временем новый премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти республики продолжат следовать политике невведения санкций в отношении России. В то же время он отметил, что Грузия «не используется для обхода санкций».

В начале февраля в МИД России рассказали о стремлении нормализовать отношения с Грузией.

Ранее Грузия раскритиковала Украину за недружественные шаги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами