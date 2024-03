Замгоссекретаря США Виктория Нуланд приняла решение уйти в отставку ввиду разногласий с официальной политикой администрации президента США Джо Байдена по Украине. Об этом сообщил экс-разведки США Скотт Риттер в интервью каналуна You Tube Ask The Inspector.

«Ее (Нуланд. – прим. ред.) взгляд на то, как мы (США. – прим. ред.) должны действовать в отношении Украины, больше не соответствует реальности, даже администрация Байдена стала это понимать», — подчеркнул Риттер.

По словам Риттера, Нуланд «подначивала» оказывающие помощь Украине страны делать все более прямолинейные и резкие заявления касательно России и украинского конфликта.

До этого немецкий бизнесмен Ким Дотком сообщал, что уход Нуланд фактически говорит о победе России в прокси-войне с западными странами, сам конфликт завершится в скором времени. Он отметил, что украинский проект Нуланд провалился и лишь привел к многочисленным жертвам.

