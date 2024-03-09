Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли детали отставки Нуланд

Экс-разведчик США Риттер: Нуланд уходит из-за разногласий с Байденом по Украине

close
100%
Rich Schultz/AP

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд приняла решение уйти в отставку ввиду разногласий с официальной политикой администрации президента США Джо Байдена по Украине. Об этом сообщил экс-разведки США Скотт Риттер в интервью каналуна You Tube Ask The Inspector.

«Ее (Нуланд. – прим. ред.) взгляд на то, как мы (США. – прим. ред.) должны действовать в отношении Украины, больше не соответствует реальности, даже администрация Байдена стала это понимать», — подчеркнул Риттер.

По словам Риттера, Нуланд «подначивала» оказывающие помощь Украине страны делать все более прямолинейные и резкие заявления касательно России и украинского конфликта.

До этого немецкий бизнесмен Ким Дотком сообщал, что уход Нуланд фактически говорит о победе России в прокси-войне с западными странами, сам конфликт завершится в скором времени. Он отметил, что украинский проект Нуланд провалился и лишь привел к многочисленным жертвам.

Ранее в отставке Нуланд увидели намек для Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами