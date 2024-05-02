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В Севастополе остановлено движение паромов

Движение паромов приостановлено в Севастополе

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение паромов временно приостановлено в Севастополе. Об этом сообщается в Telegram-канале транспорта Севастополя.

Что стало причиной приостановки движения, не уточняется.

28 марта дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщила, что рейд через Севастопольскую бухту перекрыт. Через 17 минут его открыли.

До этого сообщалось, что 28 марта в Севастополе в море упал военный самолет. В сети появилось видео падения. По информации губернатора города Михаила Развожаева, гражданские объекты не пострадали. По его словам, пилот успел катапультироваться, его подобрали сотрудники Спасательной службы Севастополя на расстоянии около 200 метров от берега. Он подчеркнул, что жизни летчика ничего не угрожает.

Ранее в Севастополе предупредили об учениях.

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