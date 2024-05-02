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Семья из Иркутской области обворовала фуру прямо на ходу и попала на видео

Появилось видео, как семья из Иркутской области обкрадывала фуры на ходу

Полиция арестовала членов семьи из Иркутской области, которые обкрадывали на ходу движущиеся фуры на красноярских дорогах. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД по Красноярскому краю.

«Житель Тайшета 1966 г. р. и двое его сыновей 1987 и 1993 г. р. в ночное время на ходу проникали в транспортные средства на автомобильных дорогах Красноярского края и похищали находившееся там имущество. В обязанности супруги мужчины, согласно договоренности, входили сбыт украденного и распределение дохода», — говорится в публикации.

Отмечается, что семья могла совершить до 10 налетов на фуры и украсть вещи и деньги на сумму свыше 700 тыс. рублей. Полиция изъяла у них две машины, которые использовались для совершения краж. Примечательно, что для удобства в этих машинах откидывалось лобовое стекло, через которое злоумышленники цеплялись тросом к грузовикам. Среди украденных вещей оказались бытовая техника, аудио- и видеоаппаратура, одежда, обувь, продукты питания, запчасти, автомасла и т.д. Родственников арестовали на два месяца.

До этого в Таиланде поймали россиянина, который угнал свой скутер, поставленный на полицейскую блокировку. По данным СМИ, 26 апреля турист из РФ оставил красный мотобайк на улице в Пхукете, нарушив местные правила парковки. В результате тайский дорожный инспектор установил на колесо транспорта цепь. Турист, увидев это, решил не решать вопрос с правоохранителями, а приобрел вместо этого болторез за 500 батов (1,3 тысячи руб. по курсу). С его помощью россиянин разрезал цепь и скрылся на своем транспортном средстве. Этот момент попал на камеру.

Ранее в Петербурге ДПС остановила каршеринг с двумя баранами.

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