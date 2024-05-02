Семья из Иркутской области обворовала фуру прямо на ходу и попала на видео

Полиция арестовала членов семьи из Иркутской области, которые обкрадывали на ходу движущиеся фуры на красноярских дорогах. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД по Красноярскому краю.

«Житель Тайшета 1966 г. р. и двое его сыновей 1987 и 1993 г. р. в ночное время на ходу проникали в транспортные средства на автомобильных дорогах Красноярского края и похищали находившееся там имущество. В обязанности супруги мужчины, согласно договоренности, входили сбыт украденного и распределение дохода», — говорится в публикации.

Отмечается, что семья могла совершить до 10 налетов на фуры и украсть вещи и деньги на сумму свыше 700 тыс. рублей. Полиция изъяла у них две машины, которые использовались для совершения краж. Примечательно, что для удобства в этих машинах откидывалось лобовое стекло, через которое злоумышленники цеплялись тросом к грузовикам. Среди украденных вещей оказались бытовая техника, аудио- и видеоаппаратура, одежда, обувь, продукты питания, запчасти, автомасла и т.д. Родственников арестовали на два месяца.

До этого в Таиланде поймали россиянина, который угнал свой скутер, поставленный на полицейскую блокировку. По данным СМИ, 26 апреля турист из РФ оставил красный мотобайк на улице в Пхукете, нарушив местные правила парковки. В результате тайский дорожный инспектор установил на колесо транспорта цепь. Турист, увидев это, решил не решать вопрос с правоохранителями, а приобрел вместо этого болторез за 500 батов (1,3 тысячи руб. по курсу). С его помощью россиянин разрезал цепь и скрылся на своем транспортном средстве. Этот момент попал на камеру.

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