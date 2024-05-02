Юрий Быков рассказал о потребительском отношении к женщинам

Режиссер Юрий Быков признался в беседе с kp.ru, что потребительски относился к женщинам.

Быков снялся в фильме «Чайка» Полины Лазаревой, где сыграл персонажа, который участвует в любовном треугольнике. Режиссер признался, что герой напомнил ему себя.

«Есть система 12 шагов, какой там первый шаг? Признание того, что ты болен. Если не болен, то, по крайней мере, надо осознать ту ситуацию, в которой ты находишься. Вот я в своей жизни всегда достаточно потребительски относился к женщинам. Я пока ни одного шага еще не прошел», — поделился артист.

Быков отметил, что ему было интересно посмотреть на себя в образе этого героя во время просмотра фильма.

«У меня был товарищ, он говорил, что можно жить с одной женщиной, с двумя, с тремя, хоть со всеми на свете. Главное, не испытывать чувства вины, и чтобы все эти женщины были счастливы и улыбались. Если не можешь сделать ни одну счастливой, то, наверное, лучше отойти в сторону. Единственное, что, мне кажется, в этом фильме пропущено», — рассказал режиссер.

Быков отметил, что картина снята женщиной. Поэтому, по его мнению, в фильме мужчина «всегда немножко неправ». Режиссер считает, что представители обоих полов могут получать выгоды от подобных союзов. Он заявил, что в психологии есть понятие «50 на 50».

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