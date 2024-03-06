В отставке Нуланд увидели намек для Зеленского

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал грядущую отставку Виктории Нуланд с поста замгоссекретаря США намеком для Владимира Зеленского об изменении курса Вашингтона в отношении Киева. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По его словам, отставка Нуланд и назначение на ее место Джона Басса, бывшего посла в Афганистане, который курировал вывод войск США из страны, говорит о том, что Соединенные Штаты берут новый курс в отношении «подконтрольного постукраинского пространства».

Рогов не исключил, что для Владимира Зеленского и его команды «игры в правителей Украины могут закончиться по афганскому сценарию, когда придется бежать из страны, цепляясь за шасси самолета».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова связала предстоящую отставку Виктории Нуланд с планами Соединенных Штатов замести следы своего провала на украинском направлении.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие недели Виктория Нуланд покинет свой пост заместителя госсекретаря по политическим делам.

Госсекретарь подчеркнул, что на своей должности Нуланд олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике, а также возродить лидерство Соединенных Штатов в критическое для страны и всего мира время.

Ранее в США назвали причину отставки Нуланд.