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Сенатор Цеков назвал расширение НАТО бесчестной игрой

Сенатор Цеков: НАТО подло нарушает договоренности, расширяясь к границам РФ

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал расширение НАТО бесчестной игрой и нарушением достигнутых более 30 лет назад договоренностей. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор напомнил, что речь идет об обязательствах, установленных альянсом при объединении Германии в 1990 году.

«Мы вели себя честно и порядочно, сокращая вооружения, а они тем временем расширялись на восток, приближаясь к нашим границам», — сказал Цеков.

По его словам, НАТО показало себя агрессивной структурой и явным врагом России. Сенатор отметил, что решение начать спецоперацию на Украине помешало планам НАТО «подмять под себя и это пространство».

5 марта глава Венгрии Тамаш Шуйок в свой первый день в должности подписал ратификацию членства Швеции в НАТО.

До этого стало известно, что в Албании открылась первая авиабаза Североатлантического альянса на Западных Балканах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль считает продвижение НАТО в сторону границ РФ и враждебную риторику членов альянса поводом для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности страны.

В конце февраля бывший министр иностранных дел Литвы и действующий посол страны в Швеции Линас Линкявичюс пригрозил «нейтрализовать» Калининград в случае угрозы странам НАТО со стороны России.

Ранее в Британии опровергли раскол в НАТО после скандала с прослушкой германских офицеров.

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