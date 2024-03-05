РФ предложила заключить меморандум по информбезопасности в БРИКС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью ТАСС, что Россия предложила участникам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты) заключить меморандум по информационной безопасности.

По словам Ушакова, в рамках предложения Россия рассчитывает на обмен информацией о компьютерных инцидентах, а также надеется вывести на новый уровень взаимодействие в сфере компьютерной безопасности.

«Поскольку с развитием технологий появляются и новые возможности для их использования в преступных целях, требуется сообща вырабатывать универсальные правила, нормы и принципы ответственного поведения в информационном пространстве. <...> Рассчитываем ... на поддержку российских идей о налаживании в рамках БРИКС обмена информацией о компьютерных инцидентах и заключении меморандума по информбезопасности», — поделился Ушаков.

До этого Ушаков говорил, что страны БРИКС не планируют проводить совместные военные учения. У участников объединения также нет намерения развивать военно-техническое сотрудничество.

Ранее лидеры стран БРИКС пригласили Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса.