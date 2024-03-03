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Кнайсль заявила, что искать выход из украинского конфликта будут РФ и США

Кнайсль: США и РФ рано или поздно начнут искать выход из конфликта на Украине

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Ronald Zak/AP

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль полагает, что выход из украинского конфликта будут искать США и Россия при возможном посредничестве других стран. Об этом экс-глава австрийского МИДа заявила в беседе с РИА Новости.

«Я думаю, что рано или поздно Вашингтон и Москва будут говорить друг с другом», — сказала Кнайсль, напомнив, что Украина запретила сама себе вести переговоры с Россией.

По мнению бывшего министра, идеи о том, как именно следует завершить конфликт, могут появиться при посредничестве Китая. Кнайсль также отметила существенный вклад Турции как посредника. При этом экс-глава МИД считает, что переговоры на высоком уровне начнутся не сразу и потребуют наведения мостов между менее высокопоставленными лицами.

До этого Кнайсль прокомментировала утечку разговора немецких офицеров, заявив, что этот факт говорит о непрофессионализме армейской элиты ФРГ.

Ранее Кнайсль сообщила, что не собирается запрашивать паспорт РФ.

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