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Кнайсль отреагировала на утечку беседы немецких офицеров

Кнайсль: утечка разговора немецких офицеров рисует мрачный портрет военных ФРГ

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает, что утечка разговора немецких офицеров говорит о непрофессионализме армейской элиты ФРГ. Об этом экс-глава австрийского МИДа заявила в беседе с РИА Новости.

«[Утечка] рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты. Как они к Wi-Fi подключаются и ведут обсуждения. Любой подросток сегодня знает, как зашифровать конференцию», — отметила Кнайсль.

На ее взгляд, в настоящий момент Германия ведет себя беспомощно, пытаясь скрыть информацию об утечке.

Расшифровка разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, появилась в сети 1 марта. Позднее министерство обороны ФРГ подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора.

Ранее Кнайсль сообщила, что не собирается запрашивать паспорт РФ.

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