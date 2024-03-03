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Экс-глава МИД Австрии построит дом в России

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что окончательно переехала в Россию

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что окончательно переехала в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна», — заявила Кнайсль на лекции Всемирного фестиваля молодежи.

Экс-министр добавила, что собирается построить дом на востоке России, чтобы остаться там жить. Кнайсль призналась, что она не городской житель.

В сентябре 2023 года экс-глава МИД Австрии говорила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что планирует переехать жить в Санкт-Петербург для работы в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues). Она является основателем и руководителем этого центра.

В августе она отмечала, получает зарплату в рублях, поэтому вопрос о курсе доллара и евро ее касается в меньшей степени, хотя она за ним следит.

Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Летом 2022 года она покинула страну, опасаясь расправы. Ей стали угрожать из-за скандального уголовного дела бывшего разведчика Эгисто Отта, который якобы передавал секретные сведения России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кнайсль объяснила призывы стран НАТО готовиться к войне с Россией

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