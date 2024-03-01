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Российский сенатор раскритиковал слова главы Пентагона о войне с Россией

Пушков: допустивший войну России с НАТО Остин не до конца понимает свои слова

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале написал, что заявивший о риске конфликта между Россией и НАТО после поражения Украины глава Пентагона Ллойд Остин, «не до конца» понимает, о чем говорит.

Пушков также обратил внимание на статью в газете Spiegel, где автор рассуждает, действительно ли конфликт на Украине является и конфликтом для западных стран. Однако российский сенатор отметил, что это не относится ни к президенту Франции Эммануэлю Макрону, ни к самому Остину.

По мнению Пушкова, в западных странах начинают задумываться о возможных последствиях военного противостояния с Россией из-за Украины.

До этого украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka заявил, что Запад не может позволить себе потерять Одессу Украиной, так как это означало бы полную победу России. Он отметил, что если российским войскам удастся прорвать оборону и достичь Николаева-Одессы, это приведет к отрезанию Украины от Черного моря и можно будет считать, что война завершилась победой России и поражением Украины.

Ранее президент России Владимир Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.

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