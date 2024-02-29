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Офис Зеленского не согласовал выезд ряда депутатов Рады в США

Железняк: Офис Зеленского воспрепятствовал выезду ряда парламентариев в США

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Shutterstock

Офис президента Украины Владимира Зеленского воспрепятствовал выезду ряда украинских парламентариев в Вашингтон на встречу, инициированную посольством США на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Посольство США недавно организовало визит в марте ряда депутатов Верховной рады в Вашингтон <…>, офис президента Украины эту поездку и выезд депутатам не согласовал», — написал парламентарий.

Железняк подчеркнул, что выезд не был разрешен депутатам как от партии власти, так и от оппозиции.

Он также отметил, что поездка украинских политиков в США рассматривалась как инструмент поддержки принятия конгрессом Соединенных Штатов решения о выделении Украине помощи.

На днях сообщалось, что Офис президента Украины готовит обращение в Конституционный суд в связи с истечением полномочий Владимира Зеленского. Вопрос заключается в том, может ли политик по закону продолжать занимать свой пост без проведения запланированных выборов.

Ранее Кличко раскритиковал Верховную раду.

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