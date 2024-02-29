В Германии объяснили причины активного обсуждения «планов нападения» России

На фоне успехов российских военных в спецоперации Запад столкнулся с необходимостью опровергнуть свои старые заявления и признать превосходство России, считает политолог Александр Рар. Это вынуждает политиков активнее обсуждать «планы нападения» России и публиковать соответствующие материалы в СМИ, заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

Так германский эксперт отреагировал на публикацию четырехэтапного «плана нападения» РФ на НАТО.

«Полтора года немецкие СМИ, в том числе Bild, твердили о том, что Россия слаба, отступает на фронте и вот-вот проиграет Украине. Редакторы и журналисты в Германии весьма надменные, самодовольные, они всегда хотят стоять на правильной стороне морали», – объяснил Рар.

По его мнению, происходящее на фронте противоречит более ранним заявлениям, к чему западные политики не были готовы. По этой причине в ближайшее время страны ЕС будут наращивать потенциалы для укрепления Украины.

В то же время Рар призвал быть готовыми к новому витку эскалации конфликта. Жителей Запада, по его словам, в ближайшее время будут готовить к неминуемой конфронтации и даже военному столкновению с Россией.

«Ведь ЕС и США по-прежнему самоуверенно заявляют, что они никак не могут проиграть или «идти на поводу у России», – пояснил политолог.

Напомним, в публикации Bild под нападением со стороны России подразумевается «коренное изменение обстановки по безопасности для всей Европы». В Госдуме «четырехэтапный план нападения» России на НАТО назвали выдумкой и бреднями.

В США ранее признали, что у НАТО нет войск для отправки воевать против России.