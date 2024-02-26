Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали намерение Зеленского предложить России мирный план

Песков назвал странным формат обсуждения мирного плана, предложенный Зеленским

close
100%
MGIMO360 TV/YouTube

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить России мирный план.

На вопрос журналиста, будет ли означать подобное предложение мирные переговоры между двумя странами, Песков отметил, что от Киева не поступало никаких конкретных предложений.

«Речь идет о странном формате. Мы неоднократно говорили, что это странный формат... несерьезно и даже смехотворно», — резюмировал Песков.

До этого Зеленский заявлял, что первый саммит лидеров по украинской «формуле мира» пройдет весной.

По его словам, на саммите будет вестись разработка плана, который после саммита будет доработан и передан Российской Федерации переговорщиками. Он подчеркнул, что отправка документа не означает, что Россия примет его.

Зеленский также говорил, что американская помощь нужна Украине в течение одного месяца.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами