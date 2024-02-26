В Кремле прокомментировали намерение Зеленского предложить России мирный план

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить России мирный план.

На вопрос журналиста, будет ли означать подобное предложение мирные переговоры между двумя странами, Песков отметил, что от Киева не поступало никаких конкретных предложений.

«Речь идет о странном формате. Мы неоднократно говорили, что это странный формат... несерьезно и даже смехотворно», — резюмировал Песков.

До этого Зеленский заявлял, что первый саммит лидеров по украинской «формуле мира» пройдет весной.

По его словам, на саммите будет вестись разработка плана, который после саммита будет доработан и передан Российской Федерации переговорщиками. Он подчеркнул, что отправка документа не означает, что Россия примет его.

Зеленский также говорил, что американская помощь нужна Украине в течение одного месяца.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.