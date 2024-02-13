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Лавров раскритиковал предложение Швейцарию стать посредником по Украине

Лавров: Швейцария не может стать посредником по урегулированию на Украине

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Shutterstock

Швейцария не сможет стать посредником между Россией и Украиной в вопросе урегулирования украинского конфликта, поскольку она поддерживает антироссийские санкции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на сессии XIII Ближневосточной конференции клуба «Валдай», передает ТАСС.

По словам дипломата, Швейцария свое посредничество пытается навязать.

«Ничего из этого не выйдет. Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», — высказал мнение глава МИД РФ.

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила после встречи 15 января со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, что он попросил организовать мирную конференцию высокого уровня. В Берне положительно отреагировали на эту просьбу.

Швейцария не входит в НАТО и ЕС и долго время придерживалась политики нейтралитета. Однако, впоследствии и Берн ввел санкции в отношении Москвы. Правительство России в включило Швейцарию в список недружественных государств.

В январе Лавров на встрече со своим швейцарским коллегой обсуждал возможность разрешить украинский кризис через посредничество Берна. Тогда дипломат так же раскритиковал это предложение, упомянув, что в стратегии нацбезопасности Швейцарии указано, что страна «готова и заинтересована выстраивать европейскую безопасность не с Россией, а против России».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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