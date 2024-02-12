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В Киеве заявили, что ВСУ воюют своими силами без помощи Запада

Депутат Рады Бужанский: ВСУ уже ведут боевые действия в одиночку без Запада

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Gleb Garanich/Reuters

Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже ведут боевые действия в одиночку без поддержки Запада. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«ВСУ ведут войну практически как весной 2022 года, своими силами, когда никакой помощи партнеров еще и близко не было», — подчеркнул депутат.

Бужанский назвал формат контактной группы «Рамштайн» по обороне Украины, которая должна собраться в феврале, «странным», поскольку вопрос о поставках вооружения Киеву там решается «не глобально, а поквартально».

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина признала свое бессилие перед мощью российской армии. Он добавил, рассуждая о влиянии выборов в США на украинский кризиса, что потенциальный приход к власти экс-президента США Дональда Трампа может усложнить положение Киева на поле боя.

Ранее Орбан усомнился в способности ЕС помочь Киеву победить.

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