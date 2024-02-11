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Премьер Венгрии усомнился в способности ЕС помочь Украине победить

Орбан: Евросоюз не может дать Украине достаточно денег для победы в конфликте

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Yves Herman/Reuters

Европейский союз (ЕС) не способен выделить достаточно средств для победы Украины в конфликте с Российской Федерацией. Об этом в ходе интервью для австрийской газеты Die Presse заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

По словам главы кабинета министров, жители стран — членов регионального содружества недовольны большими тратами их правительств на поддержку Киева. Деньги стали для ЕС настоящей проблемой, подчеркнул он.

«Мы не в состоянии это сделать», — сказал Орбан, имея в виду предоставление украинским властям достаточного количества средств для победы в вооруженном конфликте.

На этом фоне премьер-министр Венгрии не исключил, что Украина может потерять еще больше территорий по сравнению с текущей ситуаций. Более того, Киев рискует в целом потерпеть поражение в противостоянии с Москвой.

1 февраля все 27 государств — участников ЕС одобрили новый пакет помощи украинским властям на сумму €50 млрд. Ожидается, что страна будет получать эти средства в течение следующих четырех лет.

Ранее на Украине рассказали, сколько средств страна получит от ЕС в 2024 году.

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