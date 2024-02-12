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Госпитализацию главы Пентагона назвали тяжелым ударом для США

Политолог Михайлов: ситуация с Ллойдом Остином ухудшит ситуацию в США

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Violeta Santos Moura/Reuters

Для американских властей госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина стала большим ударом для властей США, убежден политолог Евгений Михайлов. Она скажется на предвыборной кампании президента Джо Байдена, а передача полномочий плохо отразится на работе Пентагона, заявил он в беседе с телеканалом «360».

Напомним, что на время обследования Остин передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хиггс. Она неизвестна обществу, а решение главы Пентагона стало для нее неожиданностью, отметил эксперт.

«В любом случае ситуация с Остином ухудшит ситуацию для Пентагона и станет тяжелейшим ударом как для американской политики, так и для предвыборной кампании Джо Байдена», — считает Михайлов.

По мнению политолога, ситуация в Пентагоне провоцирует «недоумение и неразбериху» в истеблишменте США, так как исполняющую обязанности Остина никто не воспринимает как главу ведомства. Этой ситуацией могут воспользоваться экс-президент США Дональд Трамп и его сторонники, от которых в ближайшее время можно ждать «уничижительных высказываний» в адрес Хиггс, заключил эксперт.

Напомним, Ллойда Остина, болеющего раком простаты, госпитализировали из-за неотложных проблем с мочевым пузырем. Это уже вторая госпитализация — первая произошла в начале января и вызвала разбирательства из-за сокрытия этого факта, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Остин даст показания на слушаниях в палате представителей США о своей госпитализации.

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