Дипломат из РФ заявил, что у ЕС нет правовых оснований передавать Кеиву активы России

У Евросоюза нет правовых оснований для передачи российских замороженных активов Украине. Об этом в интервью РИА Новости рассказал исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

Он назвал заморозку российских активов на Западе незаконным, а любые способы по передаче и использованию этих средств Украиной являются мошенническими схемами.

«В соответствии с нормами международного права имущество иностранного государства пользуется иммунитетом от исполнительных мер, и никаких правовых оснований для передачи Украине конфискованных российских активов или доходов от них у Евросоюза не было и быть не может», — пояснил дипломат.

Он добавил, что ЕС может испортить репутацию среди инвесторов в случае использования замороженных российских активов.

До этого посол РФ в Париже Алексей Мешков говорил РИА Новости, что вопрос возможных мер в отношении французских активов в России в случае использования Евросоюзом доходов от замороженных активов РФ еще только прорабатывается.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.