Политолог объяснил наличие обидных прозвищ у нового главкома ВСУ Сырского

Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский пользуется крайней непопулярностью у военных, которые дали ему прозвища «мясник» и «генерал 200». Одна из причин такого громкого недовольства заключается в нежелании киевских властей, чтобы он приобрел популярность и в будущем стал конкурентом украинского лидера Владимира Зеленского, заявил политолог, научный руководитель в Институте региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Все клички, которые, наверное, соответствуют действительности — это лишние средства убедить население страны и армию в том, что Сырский это не тот, кто может сменить Зеленского. [Конфликт] проигрывается, и надо искать, кто виноват: политическое руководство или военное», — объяснил Журавлев в беседе с телеканалом «360».

Политолог напомнил, что еще одним кандидатом на должность главкома был глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, однако его не назначили из-за недостаточного авторитета среди военных.

«Буданов для военных человек не очень авторитетный, а назначив Сырского, он создал себе второе издание Залужного», — убежден Журавлев.

В поражении ВСУ в конфликте обвинят Зеленского, однако пока для его обвинения не пришло время, заключил политолог.

Напомним, американское издание Politico написало, что прозвища «мясник» и «генерал 200» Сырскому дали из-за потерь, которые ВСУ понесли под его началом. Подробнее о том, чем известен новый главком ВСУ – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский назвал требования к новому главкому ВСУ.