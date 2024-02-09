Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил наличие обидных прозвищ у нового главкома ВСУ Сырского

Политолог Журавлев: Сырского поливают грязью, чтоб он не стал новым конкурентом

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский пользуется крайней непопулярностью у военных, которые дали ему прозвища «мясник» и «генерал 200». Одна из причин такого громкого недовольства заключается в нежелании киевских властей, чтобы он приобрел популярность и в будущем стал конкурентом украинского лидера Владимира Зеленского, заявил политолог, научный руководитель в Институте региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Все клички, которые, наверное, соответствуют действительности — это лишние средства убедить население страны и армию в том, что Сырский это не тот, кто может сменить Зеленского. [Конфликт] проигрывается, и надо искать, кто виноват: политическое руководство или военное», — объяснил Журавлев в беседе с телеканалом «360».

Политолог напомнил, что еще одним кандидатом на должность главкома был глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, однако его не назначили из-за недостаточного авторитета среди военных.

«Буданов для военных человек не очень авторитетный, а назначив Сырского, он создал себе второе издание Залужного», — убежден Журавлев.

В поражении ВСУ в конфликте обвинят Зеленского, однако пока для его обвинения не пришло время, заключил политолог.

Напомним, американское издание Politico написало, что прозвища «мясник» и «генерал 200» Сырскому дали из-за потерь, которые ВСУ понесли под его началом. Подробнее о том, чем известен новый главком ВСУ – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский назвал требования к новому главкому ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами