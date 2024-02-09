Путин обвинил спецслужбы США в подрывах «Северных потоков»

Президент России Владимир Путин заявил, что спецслужбы США совершили диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Во время беседы журналист задал главе РФ вопрос о том, кто взорвал трубопроводы. Российский лидер со смехом ответил: «Вы, конечно». Карлсон в ответ сказал, что у него есть алиби. После этого Путин заявил: «У вас лично, может быть, есть алиби, но у CIA (ЦРУ. — «Газета.Ru») такого алиби нет».

«Вы знаете, не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят: ищи того, кто заинтересован», — продолжил президент.

По его словам, в данном случае нужно искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать. Как добавил Путин, заинтересованных может быть много, «однако залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все».

Ранее Путин заявил, что трубы «Северных потоков» были взорваны «англосаксами».