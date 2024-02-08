ЦИК назвал число «мертвых душ» в подписях Надеждина и Малинковича

Рабочая группа Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) признала недействительными 9147 подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина и 8979 — в поддержку Сергея Малинковича от партии «Коммунисты России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ЦИК.

Для регистрации Надеждину необходимо было предоставить 100 тысяч подписей избирателей, из которых недействительными должны быть не более 5%. По итогу он передал ЦИК 104 734 подписи, после проверки которых 15,245% комиссия посчитала недействительными.

У Малинковича ЦИК посчитал недействительными 14,9% из 105 тысяч подписей.

По словам председателя ЦИК РФ Николая Булаева, которые приводит ТАСС, в отобранных 60 тысячах подписных листов в поддержку Надеждина были выявлены подписи 11 умерших людей, у Малинковича — 8.

«Что касается умерших, уважаемые коллеги, ну мы же все понимаем, что это вообще верх цинизма и нарушений <…>. Так не должно быть, нельзя переходить границу, когда у нас умершие люди появляются в списке за подписантов, за кандидатов», — сказал представитель ЦИК.

До этого Малинкович говорил, что его могут не зарегистрировать кандидатом из-за ошибок в подписях, однако оспаривать решение Центризбиркома он не будет. Кандидат при этом рассказал, что подписи были собраны честным путем, если не считать каких-то формальных ошибок, однако «на 100 тысяч их было сложно избежать».

Другой незарегистрированный кандидат в президенты Борис Надеждин занял противоположную позицию и сказал, что попытается оспорить решение Центризбиркома. Согласно заявлению штаба Надеждина, в его подписях нашли более 15% брака.

Ранее в Кремле не увидели в Борисе Надеждине соперника Путина на выборах.